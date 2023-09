Une brève histoire de la Monnaie – Conférence Débat Esplanade de la liberté Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, 10 octobre 2023, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac.

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac,Dordogne

Plus de 1000 ans d’évolution et de transformation de la monnaie pour arriver à ce moment crucial de notre histoire.. Places limitées.

2023-10-10 fin : 2023-10-10 22:00:00. .

Esplanade de la liberté Salle des fêtes

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



More than 1,000 years of evolution and transformation of money to reach this crucial moment in our history… Limited seating

Más de 1.000 años de evolución y transformación del dinero para llegar a este momento crucial de nuestra historia… Plazas limitadas

Über 1000 Jahre Entwicklung und Veränderung des Geldes, um zu diesem entscheidenden Moment in unserer Geschichte zu gelangen. Begrenzte Plätze

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère