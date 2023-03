Les Journées Européennes des Métiers d’Art au Musée Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’Évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Suite au succès de la première édition en 2022, le Musée Thomas Henry, en partenariat avec l'Association Normandie Métiers d'art , organise les Journées Européennes des Métiers d'Art (JEMA). L'essence de ces journées est un temps de rencontre, d'échange, de transmission des savoir-faire. Installés au cœur du musée, les 18 artisans d'art vous présenteront leur métier. Vannière, céramiste, luthier, plumassière… autant de savoir-faire qui seront mis en avant sur les stands et au cours de miniconférences sous 2 formats : des présentations de leur métier, des présentations à deux voix avec une médiatrice culturelle autour d'une œuvre du musée ou de la bibliothèque Jacques Prévert. Le vendredi 31 mars de 10h à 12h30 et 14h à 18h. Le samedi 1er et dimanche 2 avril de 11h à 18h, en continu. Entrée gratuite au musée et aux JEMA pour TOUS.

