Bal gascon Esplanade de la Jetée Andernos-les-Bains, 1 juillet 2024 21:00, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Démonstrations et initiations de danse gasconne proposées par le groupe folklorique Lous Pignots.

Bal enfantin en début de soirée de 21h à 21h30 suivi du bal pour tous de 21h30 à minuit.

Accès libre.

2024-07-01 fin : 2024-07-01 . .

Esplanade de la Jetée Place Louis David

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Gascon dance demonstrations and initiations by the Lous Pignots folk group.

Children’s ball at the beginning of the evening from 9:00 pm to 9:30 pm, followed by a ball for all from 9:30 pm to midnight.

Free admission

Demostraciones e iniciación a la danza gascona a cargo del grupo folclórico Lous Pignots.

Baile infantil al principio de la velada, de 21:00 a 21:30, seguido de un baile para todos de 21:30 a medianoche.

Entrada gratuita

Vorführungen und Einführungen in gascognische Tänze, die von der Folkloregruppe Lous Pignots angeboten werden.

Kinderball am frühen Abend von 21.00 bis 21.30 Uhr, gefolgt vom Ball für alle von 21.30 bis Mitternacht.

Freier Zugang

Mise à jour le 2023-12-04 par OT Andernos-les-Bains