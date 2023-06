Concert de Los Alceros Esplanade de la Jetée Andernos-les-Bains, 12 août 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Venez passer une belle soirée sur la thème de la Salsa ! Une salsa revisitée entre reprises et compositions originales.

Accès libre..

2023-08-12 à ; fin : 2023-08-12 . .

Esplanade de la Jetée Place Louis David

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and spend a wonderful evening on the theme of Salsa! Salsa revisited with covers and original compositions.

Free admission.

Ven a disfrutar de una velada sobre el tema de la salsa Salsa revisitada con versiones y composiciones originales.

Entrada gratuita.

Verbringen Sie einen schönen Abend mit dem Thema Salsa! Eine neu interpretierte Salsa zwischen Coverversionen und Originalkompositionen.

Freier Zugang.

Mise à jour le 2023-05-30 par OT Andernos-les-Bains