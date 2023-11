Hivernales 2023 « La Cour des Miracles » Esplanade de la Gare Sausset-les-Pins, 2 décembre 2023, Sausset-les-Pins.

Sausset-les-Pins,Bouches-du-Rhône

Une occasion pour tous nos apprentis comédiens de présenter le travail réalisé sous la direction de Jean-Jacques Rouvière, sur les trois premiers mois de l’année !, Christine Chabrand et Nicolas Ribe..

2023-12-02 19:00:00 fin : 2023-12-02 23:30:00. .

Esplanade de la Gare Salle des Arts

Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



It was an opportunity for all our apprentice actors to present the work they have carried out under the direction of Jean-Jacques Rouvière, Christine Chabrand and Nicolas Ribe, over the first three months of the year.

Fue la ocasión para todos nuestros aprendices de actores de presentar el trabajo que han realizado bajo la dirección de Jean-Jacques Rouvière, Christine Chabrand y Nicolas Ribe durante los tres primeros meses del año.

Eine Gelegenheit für alle unsere Schauspielschüler, ihre Arbeit zu präsentieren, die sie unter der Leitung von Jean-Jacques Rouvière in den ersten drei Monaten des Jahres geleistet haben!, Christine Chabrand und Nicolas Ribe.

Mise à jour le 2023-11-09 par Mairie de Sausset-les-Pins