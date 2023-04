Albert on the Rock’s Esplanade de la gare Albert Catégories d’évènement: Albert

Albert on the Rock’s Esplanade de la gare, 27 mai 2023, Albert. Albert on the Rock’s Samedi 27 mai, 16h00 Esplanade de la gare Gratuit Samedi 27 mai, à partir de 17h, le festival Albert on the Rock’s est de retour sur l’esplanade de la gare.

Au programme, quatre groupes : L’Araignée au Plafond

Lady Godiva

The Eggmen Tribute The Beatles

Pride Play U2 – Tribute U2 Les Bidons de Corbie, la Zumba de Bouzincourt et des cracheurs de feu seront également présents pour assurer l’animation.

2023-05-27T16:00:00+02:00 – 2023-05-27T21:30:00+02:00

