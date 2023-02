Versailles > Colombes Esplanade de la Défense Courbevoie Catégories d’Évènement: Courbevoie

Hauts-de-Seine

Versailles > Colombes Esplanade de la Défense, 12 février 2023, Courbevoie. Versailles > Colombes Dimanche 12 février, 08h30 Esplanade de la Défense

Gratuit

Versailles > Colombes40 km par Villepreux, Forêt de Marly le Roi, VR SeineDépart de Colombes 8h30 pour rejoindre Versailles en TER à partir de la Défense Esplanade de la Défense Esplanade de la Défense, courbevoie Quartier Gambetta Courbevoie 92400 Hauts-de-Seine Île-de-France Dimanche 12 Février – Versailles > Colombes

40 km par Villepreux, Forêt de Marly le Roi, VR Seine

Départ de Colombes 8h30 pour rejoindre Versailles en TER à partir de la Défense

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-12T08:30:00+01:00

2023-02-12T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Courbevoie, Hauts-de-Seine Autres Lieu Esplanade de la Défense Adresse Esplanade de la Défense, courbevoie Quartier Gambetta Ville Courbevoie lieuville Esplanade de la Défense Courbevoie Departement Hauts-de-Seine

Esplanade de la Défense Courbevoie Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/courbevoie/

Versailles > Colombes Esplanade de la Défense 2023-02-12 was last modified: by Versailles > Colombes Esplanade de la Défense Esplanade de la Défense 12 février 2023 Courbevoie Esplanade de la Défense Courbevoie

Courbevoie Hauts-de-Seine