La Patinoire de Noël
Esplanade de la Capitainerie du Port Vieux
La Ciotat

La Ciotat
Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-13

fin : 2024-01-07 Cette installation sur le Port Vieux de La Ciotat ravira tous les amateurs de sports de glisse..

Dans le cadre des fêtes de Noël, la Ville de La Ciotat a souhaité l’installation d’une patinoire afin de permettre aux petits et grands de profiter des joies de la glisse.



Le mercredi 13 et 20 décembre, un spectacle gratuit intitulé « féérie de Noël » aura lieu à 17h sur la patinoire. .

Esplanade de la Capitainerie du Port Vieux Quai François Mitterrand prolongé

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

