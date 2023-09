MARCHÉ DU TERROIR Esplanade de la Brasserie Yutz, 22 septembre 2023, Yutz.

Yutz,Moselle

La fédération des commerçants et artisans Yutz’Actif vous invite à son marché du terroir. Retrouvez une trentaine d’exposants sur place.

Une soirée gourmande et animée pour vous et vos enfants !. Tout public

Vendredi 2023-09-22 16:00:00 fin : 2023-09-22 22:00:00. 0 EUR.

Esplanade de la Brasserie

Yutz 57970 Moselle Grand Est



The Yutz-Actif federation of traders and craftsmen invites you to its local produce market. You’ll find around thirty exhibitors on site.

A gourmet evening of entertainment for you and your children!

La federación de comerciantes y artesanos Yutz-Actif le invita a su mercado de productos locales. Encontrará una treintena de expositores in situ.

¡Una velada deliciosa y animada para usted y sus hijos!

Der Verband der Händler und Handwerker Yutz?Actif lädt Sie zu seinem Regionalmarkt ein. Finden Sie rund dreißig Aussteller vor Ort.

Ein Abend für Feinschmecker und Animation für Sie und Ihre Kinder!

