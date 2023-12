Danse médiévale Esplanade de Grand Siècle Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Danse médiévale Esplanade de Grand Siècle Versailles, 20 décembre 2023 17:00, Versailles. Danse médiévale Mercredi 20 décembre, 18h00 Esplanade de Grand Siècle Sur inscription à la Maison de Quartier Venez danser la Carole ou la Tarentelle en notre compagnie. Le saviez-vous ? La Tarentelle est une danse traditionnelle originaire du sud de l’Italie. Son nom est lié à la ville de Tarente et également à la tarentule dont cette danse était censée guérir les morsures ! Quant à la Carole, elle vient d’un famille de danses populaires en Europ très répandues dans la seconde moitié du Moyen Âge. Elle présente généralement sous forme de ronde ; mais aussi parfois en chaîne. Alors viendrez vous venir vous mélanger à la farandole des danseuses et danseurs ? Esplanade de Grand Siècle rue de l’école des Postes – 78000 Versailles Versailles 78000 Montreuil Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 39 53 00 32 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

