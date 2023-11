Grains de sel – Festival du livre et de la parole d’enfant Esplanade de Gaulle Aubagne, 18 novembre 2023, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

Grains de sel est une manifestation de qualité qui se distingue par une conception originale : un événement littéraire qui fait la part belle au cœur de sa programmation aux Droits de l’Enfant (réseau Ville Amie des Enfants).. Familles

2023-11-18 09:00:00 fin : 2023-11-18 18:00:00. .

Esplanade de Gaulle

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône



Grains de sel is a quality event that stands out for its original concept: a literary event that focuses on the Rights of the Child (Child Friendly City network).

Grains de sel es un evento de calidad con un concepto original: un evento literario centrado en los Derechos del Niño (red de Ciudades Amigas de la Infancia).

Grains de sel ist eine qualitativ hochwertige Veranstaltung, die sich durch ein originelles Konzept auszeichnet: ein literarisches Ereignis, bei dem die Kinderrechte (Netzwerk Kinderfreundliche Stadt) im Mittelpunkt des Programms stehen.

