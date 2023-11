Grains de sel Esplanade de Gaulle Aubagne, 18 novembre 2023, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

Année après année, Grains de Sel confirme sa place de premier festival

régional du Livre Jeunesse et de la parole d’enfant !

Rencontrez l’univers créatif des 23 auteurs venus de Belgique et de toute la France avec pour invitée d’honneur Rébecca Dautremer.. Familles

2023-11-18 09:00:00 fin : 2023-11-19 19:00:00. .

Esplanade de Gaulle

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Year after year, Grains de Sel confirms its position as the region?s leading

festival for children?s books and children?s voices!

Discover the creative universe of 23 authors from Belgium and all over France, with special guest Rébecca Dautremer.

Año tras año, Grains de Sel confirma su posición como el festival líder de la región

de la región en lo que se refiere a libros y voces infantiles

Conozca el universo creativo de 23 autores de Bélgica y de toda Francia, con la invitada de honor Rébecca Dautremer.

Jahr für Jahr bestätigt Grains de Sel seinen Platz als wichtigstes Festival

regionales Festival für Jugendbücher und Kinderstimmen!

Lernen Sie die kreative Welt der 23 Autoren aus Belgien und ganz Frankreich kennen, mit Rébecca Dautremer als Ehrengast.

Mise à jour le 2023-10-31 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile