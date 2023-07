Amel Bent Esplanade De Gaulle Aubagne Catégories d’Évènement: Aubagne

Bouches-du-Rhône Amel Bent Esplanade De Gaulle Aubagne, 25 août 2023, Aubagne. Amel Bent Vendredi 25 août, 20h00 Esplanade De Gaulle Gratuit Rendez-vous sur l’Esplanade de Gaulle pour un concert gratuit de la chanteuse Amel Bent.

Esplanade De Gaulle Avenue Aristide Boyer, 13400 Aubagne Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

