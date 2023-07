« Entre autres » Esplanade de Fourvière Lyon, 11 juillet 2023, Lyon.

« Entre autres » Mardi 11 juillet, 16h00 Esplanade de Fourvière

Spectacle de danse et de chant, avec la participation des résidents, des passagers des Escales Solidaires et de bénévoles mis en scène par le chorégraphe et danseur Tarek Aït Meddour avec Cécile Combaret de la compagnie Momentum.

Esplanade de Fourvière cathédrale de Fourvière Lyon Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

2023-07-11T16:00:00+02:00 – 2023-07-11T20:00:00+02:00

©Habitat et Humanisme Rhône