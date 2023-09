FÊTE DE LA CHÂTAIGNE Esplanade de Florac Florac Trois Rivières, 29 octobre 2023, Florac Trois Rivières.

Florac Trois Rivières,Lozère

Tous sur l’Esplanade à partir de 9h30 à Florac!

La traditionnelle Fête de la Châtaigne fait son grand retour!

Découvrez les différents producteurs locaux et leurs savoir-faire cévenols mis à l’honneur le temps d’une journée.

Vous pourrez déguster, ….

2023-10-29 fin : 2023-10-29 . EUR.

Esplanade de Florac

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie



All on the Esplanade from 9:30 am in Florac!

The traditional Chestnut Festival is back!

Discover the various local producers and their Cévennes know-how, in the spotlight for a whole day.

You’ll be able to taste, …

¡Todo el mundo en la explanada a partir de las 9.30 h en Florac!

Vuelve la tradicional Fiesta de la Castaña

Descubra a los diferentes productores locales y su saber hacer en las Cevenas, todos en el punto de mira durante un día.

Podrá degustar, …

Alle ab 9:30 Uhr auf der Esplanade in Florac!

Das traditionelle Kastanienfest ist wieder da!

Entdecken Sie die verschiedenen lokalen Produzenten und ihr Know-how aus den Cevennen, die einen Tag lang im Mittelpunkt stehen.

Sie können probieren, …

