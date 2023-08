FÊTE DE LA BIÈRE Esplanade de Cattenom Cattenom, 7 octobre 2023, Cattenom.

Cattenom,Moselle

Les réservations pour la nouvelle édition de la fête de la bière sont ouvertes !

Pour cette soirée, l’ambiance bavaroise sera assurée par Original Willerthaler sous un chapiteau chauffé de 1000 places décoré aux couleurs de Munich. Plusieurs sortes de bières seront disponibles et la restauration sera assurée par Cattenom en fête. L’ambiance promet d’être folle !

Attention les réservations sont obligatoires et les places partent vite … ne tardez pas … vous avez jusqu’au 1er octobre.

Prost !

(L’abus d’alcool est dangereux pour la sante, à consommer avec modération). Tout public

Samedi 2023-10-07 19:00:00 fin : 2023-10-07 . 7 EUR.

Esplanade de Cattenom Rue du Stade

Cattenom 57570 Moselle Grand Est



Reservations are now open for this year’s Oktoberfest!

Original Willerthaler will be providing the Bavarian ambience for this evening, in a 1000-seat heated marquee decorated in the colors of Munich. Several types of beer will be available, and catering will be provided by Cattenom en fête. The atmosphere promises to be wild!

Reservations are essential, and places are going fast… so don’t delay… you have until October 1.

Prost!

(Alcohol abuse is dangerous to health, consume in moderation)

Ya están abiertas las reservas para la Oktoberfest de este año

Original Willerthaler se encargará del ambiente bávaro esta noche, en una carpa climatizada con capacidad para 1.000 personas y decorada con los colores de Múnich. Habrá varios tipos de cerveza y el catering correrá a cargo de Cattenom en fête. El ambiente promete ser salvaje

Tenga en cuenta que las reservas son obligatorias y que las plazas se agotan rápidamente… así que no se demore… tiene hasta el 1 de octubre.

¡Prost!

(El abuso de alcohol es peligroso para la salud, consúmalo con moderación)

Die Reservierungen für die Neuauflage des Bierfests sind eröffnet!

Für bayerische Stimmung sorgt an diesem Abend Original Willerthaler in einem beheizten Zelt mit 1000 Plätzen, das in den Farben Münchens dekoriert ist. Es werden mehrere Biersorten angeboten und die Verpflegung wird von Cattenom en fête übernommen. Die Stimmung verspricht, verrückt zu werden!

Achtung, Reservierungen sind erforderlich und die Plätze sind schnell weg … zögern Sie nicht … Sie haben bis zum 1. Oktober Zeit.

Prost!

(Der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich und sollte in Maßen genossen werden)

Mise à jour le 2023-08-21 par OT CATTENOM ET ENVIRONS