Brocante et vide greniers de Pâques Esplanade de cassy Lanton, samedi 30 mars 2024.

Lanton Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 09:00:00

fin : 2024-03-31 18:00:00

21eme Brocante et Vide-Greniers de Pâques les samedi 30 et dimanche 31 mars 2024 sur l’esplanade de Cassy à Lanton.

Ouvert gratuitement au public de 09h à 18h.

Restauration sur place.

Dossier d’inscription à demander par mail pour les emplacements extérieurs.

Renseignements au 07 49 39 29 97 ou par mail à telelanthon@gmail.com

Esplanade de cassy Rue du Port

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine telelanthon@gmail.com



Mise à jour le 2024-01-12 par OT Coeur Bassin