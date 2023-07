Festivités du 14 juillet et feu d’artifice Esplanade de Cassy Lanton Catégories d’Évènement: Gironde

Lanton Festivités du 14 juillet et feu d’artifice Esplanade de Cassy Lanton, 13 juillet 2023, Lanton. Lanton,Gironde 13/07 : Concert à 20h30

14/07 : Cérémonie patriotique à 10h45 , Bal des pompiers à 19h00, Feu d’artifice à 23h00.

Esplanade de Cassy Rue du Port

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine



07/13: Concert at 8:30pm

07/14: Patriotic ceremony at 10:45am, Firemen’s ball at 7pm, Fireworks display at 11pm 13/07: Concierto a las 20.30 horas

14/07: Ceremonia patriótica a las 10.45 h, Baile de Bomberos a las 19.00 h, Castillo de fuegos artificiales a las 23.00 h 13/07: Konzert um 20:30 Uhr

