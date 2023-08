Vide-greniers Esplanade Dartiguelongue Arès, 9 septembre 2023, Arès.

Arès,Gironde

Vide-greniers organisé par l’association «Arestelton» sur l’esplanade Georges Dartiguelongue.

Restauration et buvette sur place.

Tout public..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 19:00:00. .

Esplanade Dartiguelongue esplanade Dartiguelongue

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Garage sale organized by the « Arestelton » association on the Georges Dartiguelongue esplanade.

Catering and refreshments on site.

Open to all.

Venta de garaje organizada por la asociación « Arestelton » en la explanada Georges Dartiguelongue.

Catering y refrescos in situ.

Abierto a todos.

Von der Vereinigung « Arestelton » organisierter Flohmarkt auf der Esplanade Georges Dartiguelongue.

Verpflegung und Getränke vor Ort.

Für alle Altersgruppen.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Arès