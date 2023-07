Guignol esplanade Dartiguelongue Arès, 23 juillet 2023, Arès.

Arès,Gironde

L’incontournable spectacle de Guignol se tiendra sur l’esplanade Dartiguelongue pour le plus grand plaisir de vos enfants.

Tout public..

2023-07-23 fin : 2023-08-23 . .

esplanade Dartiguelongue

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The unmissable Guignol show will be held on the Dartiguelongue esplanade, to the delight of your children.

All ages.

El imperdible espectáculo Guignol se escenificará en la explanada de Dartiguelongue para deleite de sus hijos.

Para todos los públicos.

Die unumgängliche Guignol-Show findet zur Freude Ihrer Kinder auf der Esplanade Dartiguelongue statt.

Für alle Altersgruppen.

Mise à jour le 2023-06-21 par OT Arès