Gironde . Le comité des fêtes organise son vide grenier, sur l’esplanade Dartiguelongue de 6h à 18h.

Réservation des emplacements tous les mardis et dimanches sur les marchés à partir du Mardi 4 avril, et lors de l’omelette Pascale le 10 avril. Le comité des fêtes organise son vide grenier, sur l’esplanade Dartiguelongue de 6h à 18h.

+33 6 04 08 77 09

