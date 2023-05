Concert à Arès Esplanade Dartiguelongue, 33740 Arès Arès Catégories d’Évènement: Arès

Concert à Arès Mercredi 21 juin, 18h00 Esplanade Dartiguelongue, 33740 Arès Venez fêter l'arrivée de l'été et la musique à Arès, les pieds dans l'eau !

Au programme :

8h – 19h : Ecole de musique Les cassroll’s, les voix de la mer, les cocokids

19h – 20h30 : Patrice Pellerin

21h : Bobooz’ all’ star

Buvette et restauration sur place.

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:00:00+02:00

