JEREMIAAH en Live pour la Fête de la musique esplanade corentin celton Issy-les-Moulineaux, 21 juin 2023, Issy-les-Moulineaux.

De la bedroom pop joyeuse et nostalgique menée par Jérémiah, producteur multi-instrumentiste, et épaulé par Cassiopée et Samuel. La musique oscille entre ballades synthétiques et groove psychédélique plus musclé ! Après un premier E.P autoproduit, JEREMIAAH se dirige vers un album vinyle qui contiendra les chansons actuellement joué sur scène ! Que des bonnes vibes !

esplanade corentin celton métro corentin celton 92130 ISSY LES MOULINEAUX Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T21:00:00+02:00 – 2023-06-21T21:45:00+02:00

