MLLE B en Live pour la Fête de la musique
21 juin 2023, Issy-les-Moulineaux

MLLE B en Live pour la Fête de la musique Mercredi 21 juin, 20h10 esplanade corentin celton

Une voix sensuelle, des mots félins et poètes, une couleur sensible,

Mlle B nous dévoile son univers onirique et nous raconte des moments bruts de vie.

Mlle B, alias Bérengère Jullian, est une auteure-compositrice-interprète à la voix chaude et aux textes poétiques. Parfois au piano, mais toujours au micro, artiste pluri-disicplinaire, elle a une passion dévorante pour la scène, où elle se sent la plus épanouie. Une plume poétique et décalée, des sons nouvellement électro et pop, une voix chaude, une diction tantôt chantée, tantôt slamée, une énergie rock, des chansons intimistes conçues comme des dialogues avec le public, Mlle B aime partager et raconter des histoires pour mettre en avant des moments et des émotions bruts de la vie. A l’image d’un félin, elle chaloupe, bondit et pose ses griffes tout en douceur et indiscrétion sur ce monde qu’elle ne comprend que par sa musique.

D’un 1er album aux couleurs légères, slam et jazz, elle évolue aujourd’hui vers un son plus électro et une attitude plus rock qu’elle dévoile en concert et dans un 2nd album en préparation.

2023-06-21T20:10:00+02:00 – 2023-06-21T21:00:00+02:00

