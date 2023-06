ELDÉGÉE en Live pour la Fête de la musique esplanade corentin celton Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

ELDÉGÉE en Live pour la Fête de la musique
Mercredi 21 juin, 19h20
esplanade corentin celton

Accompagné aujourd'hui par le Réacteur, Eldégée est une formation de musique instrumentale créé en 2019. Ce groupe démarre une aventure artistique où s'expriment un trio de musiciens chevronnés qui ne s'imposent aucune contrainte de genre ou de style. Comme dans « laboratoire musical », ils explorent thèmes, arrangements et rythmes dans un « processus jubilatoire » où apparaissent les influences de Tigran Hamasyan, Magma, Ramin Djawadi, Francis Lai ou encore Esbjörn Svensson Trio.

esplanade corentin celton
métro corentin celton
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Issy-les-Moulineaux

