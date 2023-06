W.A.O. en Live pour la Fête de la musique esplanade corentin celton Issy-les-Moulineaux, 21 juin 2023, Issy-les-Moulineaux.

W.A.O. en Live pour la Fête de la musique Mercredi 21 juin, 19h00 esplanade corentin celton

En septembre dernier notre ville jumelle Guro/District de Séoul accueillait un groupe du Réacteur pendant le festival français. C’est au tour d’Issy-Les-Moulineaux de recevoir le groupe coréen de K-Pop W.A.O. « We Are The One »

esplanade corentin celton métro corentin celton 92130 ISSY LES MOULINEAUX Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T19:20:00+02:00

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T19:20:00+02:00

Fête de la musique W.A.O.

W.A.O.