PARADOXE en Live pour la Fête de la musique esplanade corentin celton Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux PARADOXE en Live pour la Fête de la musique esplanade corentin celton Issy-les-Moulineaux, 21 juin 2023, Issy-les-Moulineaux. PARADOXE en Live pour la Fête de la musique Mercredi 21 juin, 18h30 esplanade corentin celton Le groupe PARADOXE issu du lycée Eugène Ionesco nous livrera un set tout en énergie Pop Rock ! esplanade corentin celton métro corentin celton 92130 ISSY LES MOULINEAUX Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T18:30:00+02:00 – 2023-06-21T19:00:00+02:00

2023-06-21T18:30:00+02:00 – 2023-06-21T19:00:00+02:00 Fête de la musique issy PARADOXE Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu esplanade corentin celton Adresse métro corentin celton 92130 ISSY LES MOULINEAUX Ville Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine Age max 99 Lieu Ville esplanade corentin celton Issy-les-Moulineaux

esplanade corentin celton Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

PARADOXE en Live pour la Fête de la musique esplanade corentin celton Issy-les-Moulineaux 2023-06-21 was last modified: by PARADOXE en Live pour la Fête de la musique esplanade corentin celton Issy-les-Moulineaux esplanade corentin celton Issy-les-Moulineaux 21 juin 2023