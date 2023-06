ALCHEMIC SUBSTANCE en Live pour la Fête de la musique esplanade corentin celton Issy-les-Moulineaux, 21 juin 2023, Issy-les-Moulineaux.

ALCHEMIC SUBSTANCE en Live pour la Fête de la musique Mercredi 21 juin, 17h55 esplanade corentin celton

4 jeunes dans le vent, inspirés par des groupes renommés tels que Coldplay et Artic monkeys, Alchemic substance incarne la fusion audacieuse et captivante de sonorités pop, soft rock et indie, pour résultat unique alliant à la fois douceur et dynamisme.

esplanade corentin celton métro corentin celton 92130 ISSY LES MOULINEAUX Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T17:55:00+02:00 – 2023-06-21T18:30:00+02:00

Fête de la musique issy

Laura Haye