Issy-les-Moulineaux FÊTE DE LA MUSIQUE avec Le Réacteur – Scène Esplanade Corentin Celton esplanade corentin celton Issy-les-Moulineaux, 21 juin 2023, Issy-les-Moulineaux. FÊTE DE LA MUSIQUE avec Le Réacteur – Scène Esplanade Corentin Celton Mercredi 21 juin, 17h00 esplanade corentin celton Entrée libre Pour cette nouvelle édition à Issy-les-Moulineaux, Le Réacteur accueille des groupes sur scène à l’Esplanade Corentin Celton de 17h à 22h ! ► 17h : SCHOOLBREAK

► 17h55 : ALCHEMIC SUBSTANCE

► 18h30 : PARADOXE

► 19h : W.A.O.

► 19h20 : ELDÉGÉE

► 20h10 : MLLE B

