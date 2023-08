Forum des associations Esplanade Claude Terreza Frontenac, 10 septembre 2023, Frontenac.

Frontenac,Gironde

Venez assister aux nombreuses représentations sportives lors du forum des associations et profiter ainsi du marché et du vide-grenier présent sur l’esplanade Claude Terreza..

2023-09-10 fin : 2023-09-10 . EUR.

Esplanade Claude Terreza

Frontenac 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and see the many sporting events at the forum des associations, and take advantage of the market and garage sale on the esplanade Claude Terreza.

Venga a ver los numerosos acontecimientos deportivos en el foro de asociaciones y aproveche el mercado y la venta de garaje en la explanada Claude Terreza.

Besuchen Sie die zahlreichen Sportvorführungen während des Forums der Vereine und profitieren Sie von dem Markt und dem Flohmarkt auf der Esplanade Claude Terreza.

