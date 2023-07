Le Breizh-Truck marque un panier Esplanade charles de gaulle Rennes, 25 juillet 2023, Rennes.

Le Breizh-Truck marque un panier 25 – 29 juillet Esplanade charles de gaulle

En marge de l’Open de France 3×3 de Reims, ce samedi 23 juillet, la Fédération Française de BasketBall (FFBB) a annoncé que la Ville de Rennes accueillera la prochaine édition de l’Open de France, du 27 au 29 juillet 2023, sur l’esplanade Charles de Gaulle. […]

Rampe de lancement vers le haut-niveau, la Superleague 3×3 FFBB est la seule compétition 3×3 en France ouverte à tous, qui donne l’occasion à tous les joueurs et toutes les joueuses de montrer leur talent pour atteindre l’Open de France.

En 2023 et après le succès en juin dernier de l’Open Plus organisé par la Ligue de Bretagne sur ce même site, c’est l’esplanade Charles de Gaulle de Rennes qui accueillera cette véritable fête populaire entièrement gratuite : un événement mélangeant la culture urbaine et le 3×3 pendant trois jours avec de nombreuses animations au programme en marge de la compétition.

Plusieurs food-truck dont le Breizh-Truck, seront de la partie.

Le Breizh-truck sera présent pour le SUCRÉ, la gourmandise des petits et grands!!!

Esplanade charles de gaulle 35000 Rennes Rennes Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-25T10:00:00+02:00 – 2023-07-25T19:00:00+02:00

2023-07-29T10:00:00+02:00 – 2023-07-29T19:00:00+02:00

3×3 Basket Rennes