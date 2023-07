Open de France 3×3 Rennes Esplanade Charles-de-Gaulle Rennes, 25 juillet 2023, Rennes.

Open de France 3×3 Rennes 25 – 29 juillet Esplanade Charles-de-Gaulle Gratuit

De 10h à 23h

La ville de Rennes accueille la 12ème édition de l’Open de France 3×3 les 28 et 29 juillet 2023.

Pendant 10 semaines, tous les joueurs et toutes les joueuses licenciés FFBB ou titulaires d’une Licence Superleague pourront créer leur équipe, participer à un maximum d’Opens Plus afin de marquer des points au classement FFBB et tenter de se qualifier pour l’Open de France. Cette année, il regroupera les 16 meilleures équipes masculines et les 16 meilleures équipes féminines sur le site de l’Esplanade Charles de Gaulle à Rennes. L’Open de France rassemblera pour la toute première fois les finales Juniorleague et Superleague pour une semaine de fête en Bretagne.

MARDI 25 JUILLET :

10h00 – 15h30 : Initiations 3×3 pour les centres de loisirs

15h45 – 23h00 : Phase de poules de l’Open de France Juniorleague

MERCREDI 26 JUILLET :

9h30 – 15h00 : Summer League 3×3 (15 – 18 ans) avec la Ligue de Bretagne et le Comité d’Ille et Vilaine de Basketball

15h00 – 23h00 : Phase finale de l’Open de France Juniorleague

JEUDI 27 JUILLET

10h00 – 15h30 : Initiations 3×3 pour les maisons de quartiers

19h00 – 23h00 : Tournoi 3×3 interentreprises

VENDREDI 28 JUILLET

10h00 – 15h30 : Initiations 3×3 pour les centres de loisirs

10h00 – 12h00 : Initiation Breakdance et Parkour avec la Caisse d’Épargne

16h00 – 23h00 : Phase de poules de l’Open de France Superleague

SAMEDI 29 JUILLET

09h00 – 12h00 : Colloque entraîneurs 3×3

12h00 – 14h00 : Initiation Breakdance et Parkour avec la Caisse d’Épargne

16h00 – 23h00 : Phase finale l’Open de France Superleague

Entrée gratuite, village d’animations avec les partenaires de l’événement et spectacle garanti sur les 3 terrains tous les jours de 10h00 à 23h00 !

Esplanade Charles-de-Gaulle Esplanade Charles de Gaulle, Rennes, France Rennes 35000 Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-25T10:00:00+02:00 – 2023-07-25T23:00:00+02:00

2023-07-29T10:00:00+02:00 – 2023-07-29T23:00:00+02:00