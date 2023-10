Festival Les Tombées de la Nuit : Lignes Ouvertes • Compagnie Basinga Esplanade Charles-de-Gaulle Rennes, 8 juillet 2023, Rennes.

Festival Les Tombées de la Nuit : Lignes Ouvertes • Compagnie Basinga Samedi 8 juillet, 19h30 Esplanade Charles-de-Gaulle Gratuit

Depuis dix ans, Tatiana-Mosio Bongonga, une des rares femmes funambules au monde à évoluer à grande hauteur, organise en aventure collective ces performances aériennes en longue traversée et sans attache. À Rennes, à vingt mètres au-dessus de l’Esplanade Charles-de-Gaulle, elle confie ses « cavalettis », cordes posées à cheval sur le câble principal, aux mains d’une soixantaine d’habitantes et habitants-complices. Pendant les deux cent mètres de ce voyage aérien, ce sont eux qui stabiliseront au sol la structure complexe soutenant la corde de marche. Une cérémonie circassienne rassembleuse et hors du commun, une magnifique aventure collective, en musique, acrobatie et confiance partagée.

> Durée : 45 min • Tout public

Esplanade Charles-de-Gaulle Esplanade Charles de Gaulle, Rennes, France Rennes 35000 Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T19:30:00+02:00 – 2023-07-08T21:30:00+02:00

2023-07-08T19:30:00+02:00 – 2023-07-08T21:30:00+02:00