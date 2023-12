FARY « AIME-MOI SI TU PEUX » Esplanade Charles De Gaulle Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Début : 2024-03-10 18:00:00

Ne manquez pas le spectacle de FARY « Aime-moi si tu peux » au Corum de Montpellier le 10 mars 2024 à 18h ► »Oui, je sais, ça fait un moment que je ne t'ai pas donné de nouvelles.

Oui, c’est vrai, ma relation avec toi est presque aussi complexe qu’avec elles.

Mais je te jure que t’es le seul public que je n’ai jamais aimé.

Et je ne dis pas ça à tous les publics que je rencontre !

Crois-moi, s'il te plaît. Et aime-moi, si tu peux… » Billets disponibles à l'Office de Tourisme.

julie@adamconcerts.com

Esplanade Charles De Gaulle

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

