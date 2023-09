EXPOSITION BOSONAN PARTICULE ÉLÉMENTAIRE – ERNEST DÜKÜ Esplanade Charles de Gaulle Montpellier, 11 octobre 2023, Montpellier.

Venez découvrir la nouvelle exposition gratuite « Frédéric Pajak «BOSONAN PARTICULE ÉLÉMENTAIRE – ERNEST DÜKÜ » » à l’espace Dominique Bagouet sur l’Esplanade Charles de Gaulle. Exposition accessible à tous du 11 octobre 2023 au 07 janvier 2024.

Esplanade Charles de Gaulle

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Come and discover the new free exhibition « Frédéric Pajak « BOSONAN PARTICULE ÉLÉMENTAIRE – ERNEST DÜKÜ » » at the Espace Dominique Bagouet on the Esplanade Charles de Gaulle. Exhibition open to all from October 11, 2023 to January 07, 2024

Venga a descubrir la nueva exposición gratuita « Frédéric Pajak « BOSONAN PARTICULE ÉLÉMENTAIRE – ERNEST DÜKÜ » » en el Espace Dominique Bagouet de la Esplanade Charles de Gaulle. Exposición abierta a todos del 11 de octubre de 2023 al 07 de enero de 2024

Entdecken Sie die neue kostenlose Ausstellung « Frédéric Pajak « BOSONAN PARTICULE ÉLÉMENTAIRE – ERNEST DÜKÜ » » im Espace Dominique Bagouet auf der Esplanade Charles de Gaulle. Ausstellung für alle zugänglich vom 11. Oktober 2023 bis zum 07. Januar 2024

