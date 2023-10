SOIRÉE D’INAUGURATION DE LA BIENNALE EURO AFRICA Esplanade Charles De Gaulle Montpellier, 9 octobre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Nous ouvrons la biennale en danse ! Au Cameroun, on danse. Dans un pays où cohabitent plus de 250 groupes ethniques, on danse la naissance, la puberté, la fécondité, la mort, les anciens…

2023-10-09 19:00:00 fin : 2023-10-09 22:00:00. .

Esplanade Charles De Gaulle

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



We open the biennial with dance! In Cameroon, we dance. In a country where over 250 ethnic groups live side by side, we dance to celebrate birth, puberty, fertility, death, the ancient…

¡Inauguramos la bienal con danza! En Camerún se baila. En un país donde conviven más de 250 etnias, bailamos para celebrar el nacimiento, la pubertad, la fertilidad, la muerte, la vejez…

Wir eröffnen die Biennale mit Tanz! In Kamerun wird getanzt. In einem Land, in dem mehr als 250 ethnische Gruppen zusammenleben, tanzt man die Geburt, die Pubertät, die Fruchtbarkeit, den Tod, die alten…

