SCÈNES DU FAUST DE GOETHE Esplanade Charles De Gaulle, 12 mai 2023, Montpellier. Ne manquez pas l’opéra « Scènes du Faust de Goethe Robert Schumann (1810–1856) » à l’Opéra Berlioz/Le Corum !.

2023-05-12 à 17:00:00 ; fin : 2023-05-12 22:00:00. EUR.

Don’t miss the opera « Scenes from Faust by Goethe Robert Schumann (1810?1856) » at the Berlioz/Le Corum Opera House! ¡No se pierda la ópera « Escenas del Fausto de Goethe Robert Schumann (1810?1856) » en la Ópera Berlioz/Le Corum! Verpassen Sie nicht die Oper « Szenen aus Goethes Faust Robert Schumann (1810?1856) » in der Opéra Berlioz/Le Corum! Mise à jour le 2023-01-03 par OT MONTPELLIER

