Visite-atelier La parole aux objets Esplanade Charles de Gaulle Lorris, 7 mars 2024, Lorris.

Lorris,Loiret

Visite-atelier permettant de découvrir les collections du musée et leur histoire..

2024-03-07 fin : 2024-03-07 15:30:00. 2 EUR.

Esplanade Charles de Gaulle

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire



Visit-workshop to discover the museum’s collections and their history.

Una visita taller para descubrir las colecciones del museo y su historia.

Workshop-Besuch, bei dem man die Sammlungen des Museums und ihre Geschichte kennen lernt.

Mise à jour le 2023-10-27 par ADRT45