La Nuit du Patrimoine (Journées Européennes du Patrimoine) Esplanade Charles de Gaulle La Réole, 16 septembre 2023, La Réole.

La Réole,Gironde

Visite nocturne de la ville aux flambeaux ponctuée de pauses musicales et dansées..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 23:00:00. EUR.

Esplanade Charles de Gaulle

La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



An evening torchlight tour of the town, punctuated by musical and dance breaks.

Recorrido nocturno de la ciudad con antorchas, amenizado con música y baile.

Nächtlicher Rundgang durch die Stadt bei Fackelschein, unterbrochen von Musik- und Tanzpausen.

