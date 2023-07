Visite nocturne de La Réole Esplanade Charles de Gaulle La Réole, 8 août 2023, La Réole.

La Réole,Gironde

Profitez d’une visite guidée à la tombée de la nuit pour découvrir la ville sous un autre angle..

2023-08-08 fin : 2023-08-08 23:00:00. EUR.

Esplanade Charles de Gaulle

La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Take a guided tour at dusk to discover the city from a different angle.

Realice una visita guiada al atardecer para descubrir la ciudad desde un ángulo diferente.

Genießen Sie eine geführte Tour bei Einbruch der Dunkelheit, um die Stadt aus einem anderen Blickwinkel zu sehen.

Mise à jour le 2023-07-11 par OT de l’Entre-deux-Mers