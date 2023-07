Visite guidée : le prieuré bénédictin de La Réole Esplanade Charles de Gaulle La Réole, 20 juillet 2023, La Réole.

La Réole,Gironde

Le bourg monastique de La Réole doit son existence à l’implantation du prieuré bénédictin fondé en 977. Reconstruit au durant la première moitié du XVIIIe siècle, l’édifice, classé Monument historique, est un incontournable du patrimoine réolais !.

Esplanade Charles de Gaulle

La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The monastic town of La Réole owes its existence to the Benedictine priory founded in 977. Rebuilt in the first half of the 18th century, this listed building is a must-see in the Reolais heritage!

La ciudad monástica de La Réole debe su existencia al priorato benedictino fundado en 977. Reconstruido en la primera mitad del siglo XVIII, el edificio está declarado monumento histórico y forma parte del patrimonio de La Réole

Die Klosterstadt La Réole verdankt ihre Existenz der Ansiedlung des 977 gegründeten Benediktinerpriorats. Das in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts wiederaufgebaute und unter Denkmalschutz stehende Gebäude ist ein Muss für das Kulturerbe von Réole!

