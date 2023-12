Laser game de Noël Esplanade Charles de Gaulle Istres Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Istres Laser game de Noël Esplanade Charles de Gaulle Istres, 26 décembre 2023, Istres. Istres Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-26

fin : 2023-12-30 Venez vous affrontez en duel ou en équipe dans une atmosphère urbaine où la règle du jeu est simple : faire le maximum de points en tirant sur ses ennemis.

Venez vous affrontez en duel ou en équipe dans une atmosphère urbaine où la règle du jeu est simple : faire le maximum de points en tirant sur ses ennemis

Sur l’esplanade Charles-de-Gaulle, près de l’étang de l’Olivier, venez jouer en famille !



2€ les 10 minutes – A partir de 6 ans .

Esplanade Charles de Gaulle

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Mise à jour le 2023-12-20 par Office de Tourisme d’Istres Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Istres Autres Code postal 13800 Lieu Esplanade Charles de Gaulle Adresse Esplanade Charles de Gaulle Ville Istres Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Esplanade Charles de Gaulle Istres Latitude 43.516952 Longitude 4.98743 latitude longitude 43.516952;4.98743

Esplanade Charles de Gaulle Istres Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/istres/