Vols nocturnes – Habits de Lumière Esplanade Charles de Gaulle Épernay, 8 décembre 2023, Épernay.

Épernay,Marne

Envolez-vous et vivez un moment d’exception à 150 mètres de hauteur face au feu d’artifice….

2023-12-08 fin : 2023-12-08 21:00:00. .

Esplanade Charles de Gaulle Le Ballon d’Epernay

Épernay 51200 Marne Grand Est



Take to the skies and experience an exceptional moment 150 meters above the ground, watching the fireworks…

Surque los cielos y viva un momento excepcional a 150 metros del suelo, contemplando los fuegos artificiales…

Fliegen Sie ab und erleben Sie einen außergewöhnlichen Moment in 150 Metern Höhe mit Blick auf das Feuerwerk…

