Dax Tellement Noël : Fête foraine de Noël Esplanade Charles de Gaulle Dax, 2 décembre 2023, Dax.

Dax,Landes

Venez profiter du trampoline, d’un labyrinthe enfantin, de la pêche au canard, d’un carrousel, et d’un chalet gourmand…De 14h à 19h. Fermeture les 25 décembre et 1er janvier..

2023-12-02 fin : 2024-01-07 19:00:00. .

Esplanade Charles de Gaulle

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy the trampoline, children’s maze, duck fishing, carousel and gourmet chalet… 2pm to 7pm. Closed on December 25 and January 1.

Venga a disfrutar de la cama elástica, el laberinto infantil, la pesca de patos, el carrusel y el chalet gastronómico… De 14.00 a 19.00 h. Cerrado el 25 de diciembre y el 1 de enero.

Freuen Sie sich auf ein Trampolin, ein Kinderlabyrinth, Entenangeln, ein Karussell und eine Schlemmerhütte… Von 14.00 bis 19.00 Uhr. Am 25. Dezember und 1. Januar geschlossen.

Mise à jour le 2023-11-17 par OT Grand Dax