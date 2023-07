FESTIVAL PRECAIRE – La petite histoire qui va te faire … Esplanade Charles de Gaulle Aubusson, 10 août 2023, Aubusson.

Aubusson,Creuse

Rencontre du troisième type – Théâtre du Caniveau

Duo fraternel pour clowns survivalistes

L’apocalypse, c’est pour demain. Il va falloir apprendre à survivre, à manger de la chenille, à ramper sans les bras, à marcher sans les yeux, à parler le martien et à éviter les météorites. Pour cela, nos deux compères vous présentent leur entraînement, leur équipement et leur philosophie de bunker.

Avec le soutien de l’OARA

Prix libre, à partir de 12 ans

Durée : 1h10

Réservation conseillée au 07 73 38 48 32.

2023-08-10 fin : 2023-08-10 20:10:00. .

Esplanade Charles de Gaulle Place du nouveau marché

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Brotherly duo for survivalist clowns

The apocalypse is coming tomorrow. We’re going to have to learn how to survive, eat caterpillars, crawl without arms, walk without eyes, speak Martian and avoid meteorites. To do this, our two companions present their training, their equipment and their bunker philosophy.

With the support of OARA

Free admission, ages 12 and up

Running time: 1 hour 10 minutes

Reservations recommended on 07 73 38 48 32

Dúo fraternal de payasos supervivientes

Mañana llega el apocalipsis. Vamos a tener que aprender a sobrevivir, a comer orugas, a arrastrarnos sin brazos, a caminar sin ojos, a hablar marciano y a evitar los meteoritos. Para ello, nuestros dos amigos nos presentan su entrenamiento, su equipo y su filosofía de búnker.

Con el apoyo de OARA

Entrada gratuita, a partir de 12 años

Duración: 1 hora 10 minutos

Se recomienda reservar en el 07 73 38 48 32

Begegnung der dritten Art – Théâtre du Caniveau

Geschwisterliches Duo für Survival-Clowns

Die Apokalypse kommt morgen. Wir müssen lernen zu überleben, Raupen zu essen, ohne Arme zu kriechen, ohne Augen zu laufen, Marsmenschen zu sprechen und Meteoriten auszuweichen. Um das zu erreichen, stellen Ihnen unsere beiden Freunde ihr Training, ihre Ausrüstung und ihre Bunkerphilosophie vor.

Mit der Unterstützung von OARA

Preis frei, ab 12 Jahren

Dauer: 1 Std. 10 Min

Reservierung empfohlen unter 07 73 38 48 32

Mise à jour le 2023-05-15 par OT Aubusson-Felletin