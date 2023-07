FESTIVAL PRECAIRE – Quatre fois rien Esplanade Charles de Gaulle Aubusson, 8 août 2023, Aubusson.

Aubusson,Creuse

Quatre fois rien – Cie Joe Sature et ses joyeux osselets

Deux musiciens pour le prix d’un!

Quatre fois rien, ce n’est pas grand-chose, mais c’est déjà ça. Un rien de facétie multiplié par quatre fantaisistes, cela donne forcément quelque chose, mais quoi? Des pitreries pardi! Les Joe Sature se plient en quatre pour provoquer ce qui porte

à rire, de tout, de rien, mais toujours au service du grand n’importe quoi, et ce n’est pas rien!

Prix libre, tout public

Durée : 50 min

Réservation conseillée au 07 73 38 48 32.

2023-08-08

Esplanade Charles de Gaulle Place du nouveau marché

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Quatre fois rien – Cie Joe Sature et ses joyeux osselets

Two musicians for the price of one!

Four times nothing isn’t much, but it’s something. A little facetiousness multiplied by four whimsical musicians is bound to add up to something, but what? Antics, of course! Joe Sature bend over backwards to provoke laughter about anything and everything

of anything and everything, but always in the service of anything and everything, and that’s no mean feat!

Price free, all audiences

Running time: 50 min

Reservations recommended: 07 73 38 48 32

Quatre fois rien – Cie Joe Sature et ses joyeux osselets

Dos músicos por el precio de uno

Cuatro veces nada no es mucho, pero es algo. Un poco de faceticidad multiplicada por cuatro músicos caprichosos está destinada a producir algo, pero ¿qué? Payasadas, por supuesto Joe Sature hacen todo lo posible para provocar la risa con cualquier cosa

se ríen de todo, pero siempre hacen todo lo posible por hacerte reír, ¡y eso no es poco!

Entrada gratuita, todos los públicos

Duración: 50 minutos

Se recomienda reservar en el 07 73 38 48 32

Viermal nichts – Cie Joe Sature und seine fröhlichen Knöchelchen

Zwei Musiker zum Preis von einem!

Viermal nichts ist nicht viel, aber immerhin etwas. Ein Nichts an Schabernack multipliziert mit vier Phantasten ergibt etwas, aber was? Das sind die Possen Die Joe Sature legen sich mächtig ins Zeug, um alles zu provozieren, was es zu lachen gibt

die Sature Joe Sature haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Leute zum Lachen zu bringen, über alles, über nichts, aber immer im Dienste des großen Unsinns, und das ist nicht wenig

Freier Preis, für alle Zuschauer

Dauer: 50 min

Reservierung empfohlen unter 07 73 38 48 32

