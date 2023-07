FESTIVAL PRECAIRE – Offre spéciale Esplanade Charles de Gaulle Aubusson, 7 août 2023, Aubusson.

Aubusson,Creuse

Offre spéciale – Cie Joe Sature et ses joyeux osselets

Deux musiciens pour le prix d’un!

Licenciés d’un grand orchestre de bal pour une faute pas très grave, Régis et Gérald se sont recyclés dans le spectacle à bas prix. Chansons vite faites, instruments bon marché, humour périmé sont les ingrédients d’un show au rabais où tout est revu à la baisse, même la qualité. Normal, c’est du discount.

Prix libre, tout public

Durée : 50 min

Réservation conseillée au 07 73 38 48 32.

Esplanade Charles de Gaulle Place du nouveau marché

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Special offer – Cie Joe Sature et ses joyeux osselets

Two musicians for the price of one!

Régis and Gérald have been laid off from a major ballroom orchestra for a less-than-serious offence, and have recycled themselves in the low-cost show business. Quick songs, cheap instruments and outdated humor are the ingredients of a discount show where everything, even the quality, is reduced. Of course, it’s all discount.

Price free, all audiences

Running time: 50 min

Reservations recommended: 07 73 38 48 32

Oferta especial – Cie Joe Sature et ses joyeux osselets

¡Dos músicos por el precio de uno!

Régis y Gérald han sido despedidos de una gran orquesta de baile por una falta menor y se han pasado al espectáculo low cost. Canciones rápidas, instrumentos baratos y humor pasado de moda son los ingredientes de un espectáculo de rebajas en el que todo, incluso la calidad, es reducido. Normal, es de rebajas.

Entrada gratuita, todos los públicos

Duración: 50 minutos

Reserva recomendada en el 07 73 38 48 32

Sonderangebot – Cie Joe Sature et ses joyeux osselets (Joe Sature und seine fröhlichen Knöchelchen)

Zwei Musiker zum Preis von einem!

Nachdem sie von einem großen Ballorchester wegen eines nicht sehr schwerwiegenden Fehlers entlassen wurden, haben Régis und Gérald auf eine billige Show umgeschult. Schnell gemachte Lieder, billige Instrumente und abgestandener Humor sind die Zutaten einer Billigshow, in der alles, sogar die Qualität, nach unten korrigiert wird. Das ist normal, denn es ist Discount.

Freier Preis, für alle Zuschauer

Dauer: 50 min

Reservierung empfohlen unter 07 73 38 48 32

