FESTIVAL PRECAIRE – Rapiécée Esplanade Charles de Gaulle Aubusson, 6 août 2023, Aubusson.

Aubusson,Creuse

Rapiécée – Cie Laluberlu

Théâtre-récit et mouvement dansé

Il y a le bruit de la boîte à bonbons, un mensonge, un oiseau, un restaurant asiatique, le platane, des digressions, l’homme au pantalon trop court, l’odeur de la

poudre à joue de la grand-mère, des champs de maïs, le carrelage bigarré, le ruisseau, les frites épaisses et froides. Il y avait la petite et l’aîné. Il y a la petite devenue adulte, c’est elle qui raconte.

Prix libre, à partir de 10 ans

Durée : 55 min

Réservation conseillée au 07 73 38 48 32.

2023-08-06 fin : 2023-08-06 19:55:00. .

Esplanade Charles de Gaulle Place du nouveau marché

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Rapiécée – Cie Laluberlu

Story theater and dance movement

There’s the sound of the candy box, a lie, a bird, an Asian restaurant, the plane tree, digressions, the man with the too-short pants, the smell of grandma’s cheek powder, cornfields, variegated tiles, a stream, thick French fries and frozens

cheek powder, cornfields, multicolored tiles, a stream, thick, cold French fries. There was the little girl and the older boy. The little girl, now grown up, tells the story.

Free admission, ages 10 and up

Running time: 55 min

Reservations recommended on 07 73 38 48 32

Rapiécée – Compañía Laluberlu

Teatro de cuentos y danza movimiento

El sonido de la caja de caramelos, una mentira, un pájaro, un restaurante asiático, el plátano, digresiones, el hombre de los pantalones demasiado cortos, el olor de los polvos de la abuela, campos de maíz, baldosas multicolores, un arroyo, patatas gruesas y patatas fritas

el olor de los polvos de la abuela, maizales, baldosas multicolores, un arroyo y patatas fritas gruesas y frías. Estaban la niña pequeña y el niño mayor. La niña, ya mayor, cuenta la historia.

Entrada gratuita, a partir de 10 años

Duración: 55 minutos

Se recomienda reservar en el 07 73 38 48 32

Rapiécée – Cie Laluberlu

Erzähltheater und getanzte Bewegung

Es gibt das Geräusch der Bonbonschachtel, eine Lüge, einen Vogel, ein asiatisches Restaurant, die Platane, Abschweifungen, den Mann mit den zu kurzen Hosen, den Geruch von

wangenpuder der Großmutter, Maisfelder, bunte Fliesen, ein Bach, dicke, kalte Pommes frites. Es gab die Kleine und den Älteren. Es gibt die Kleine, die erwachsen geworden ist, sie erzählt.

Freier Preis, ab 10 Jahren

Dauer: 55 min

Reservierung empfohlen unter 07 73 38 48 32

