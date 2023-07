FESTIVAL PRECAIRE – Argent, pudeur et décadence Esplanade Charles de Gaulle Aubusson, 5 août 2023, Aubusson.

Aubusson,Creuse

Argent, pudeur et décadence – Cie AIAA

Qu’est-ce que l’argent?

D’où vient-il?

À quoi et à qui sert-il?

Une pièce de théâtre insolente et surréaliste qui plonge dans le royaume délirant de la monnaie. Une traversée de situations où les enjeux sont humains et monétaires, comiques et tragiques, en s’appuyant toujours sur les théories économiques actuelles et historiques.

Avec le soutien de l’OARA

Prix libre, à partir de 12 ans

Durée : 1h15

Réservation conseillée au 07 73 38 48 32.

2023-08-05 fin : 2023-08-05 20:15:00. .

Esplanade Charles de Gaulle Place du nouveau marché

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Money, modesty and decadence – Cie AIAA

What is money?

Where does it come from?

What and who does it serve?

A cheeky, surrealistic play that plunges into the delirious realm of money. A journey through situations where the stakes are human and monetary, comic and tragic, always based on current and historical economic theories.

With the support of OARA

Free admission, ages 12 and up

Running time: 1h15

Reservations recommended on 07 73 38 48 32

Dinero, pudor y decadencia – Cie AIAA

¿Qué es el dinero?

¿De dónde procede?

¿Para qué sirve y quién lo utiliza?

Una obra descarada y surrealista que se sumerge en el delirante reino del dinero. Un viaje a través de situaciones en las que lo que está en juego es humano y monetario, cómico y trágico, siempre basado en teorías económicas actuales e históricas.

Con el apoyo de OARA

Entrada gratuita, a partir de 12 años

Duración: 1 hora y 15 minutos

Se recomienda reservar en el 07 73 38 48 32

Geld, Scham und Dekadenz – Cie AIAA

Was ist Geld?

Woher kommt es?

Wofür und für wen ist es gut?

Ein freches und surreales Theaterstück, das in das verrückte Reich des Geldes eintaucht. Eine Reise durch Situationen, in denen es um Menschen und Geld geht, um Komik und Tragik, immer auf der Grundlage aktueller und historischer Wirtschaftstheorien.

Mit der Unterstützung von OARA

Freier Preis, ab 12 Jahren

Dauer: 1 Std. 15 Min

Reservierung empfohlen unter 07 73 38 48 32

