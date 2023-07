EXPOSITION – Artémis en Creuse – Graveurs du Monde Esplanade Charles de Gaulle Aubusson, 3 août 2023, Aubusson.

Aubusson,Creuse

Une invitation à découvrir l’art de la gravure, à travers une sélection

d’œuvres contemporaines. La gravure est un art qui a une tradition, une

technique rigoureuse. C’est un travail de la main qui affronte le

graveur à la résistance de la matière.

Entrée libre..

2023-08-03 fin : 2023-08-19 18:30:00. .

Esplanade Charles de Gaulle Salle de conférences – La Passerelle

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



An invitation to discover the art of engraving, through a selection

contemporary works. Engraving is an art with a tradition, a rigorous

rigorous technique. It is a work of the hand that confronts the

the resistance of the material.

Free admission.

Una invitación a descubrir el arte del grabado, a través de una selección

de obras contemporáneas. El grabado es un arte con una tradición, una

técnica rigurosa. Es un trabajo de la mano que se enfrenta a la

resistencia del material.

La entrada es gratuita.

Eine Einladung, die Kunst der Druckgrafik anhand einer Auswahl von

von zeitgenössischen Werken. Die Gravur ist eine Kunst mit Tradition, einer

eine strenge Technik. Es ist eine Handarbeit, bei der der Graveur mit der Hand konfrontiert wird

graveur mit dem Widerstand des Materials konfrontiert.

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-05-09 par OT Aubusson-Felletin